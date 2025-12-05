Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée du bénévolat Salle Jean de la fontaine Marolles-les-Braults

Journée du bénévolat Salle Jean de la fontaine Marolles-les-Braults vendredi 5 décembre 2025.

Journée du bénévolat

Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :
2025-12-05

Bénévol’Age… du temps à donner
Le comité MONALISA Pays Marollais, coordonnée par C.A.S.C.AD.E. et la MSA organise un évènement à destination de tous autour du bénévolat, lors de la journée nationale du bénévolat.
Au programme ciné-débat, stands et verre de l’amitié
Entrée libre et gratuite   .

Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 37 88 

English :

Bénévol’Age… time to give

German :

Bénévol’Age… Zeit zu verschenken

Italiano :

Bénévol’Age… tempo di donare

Espanol :

Bénévol’Age… tiempo de dar

L’événement Journée du bénévolat Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Maine Saosnois