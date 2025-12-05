Journée du bénévolat Salle Jean de la fontaine Marolles-les-Braults
Journée du bénévolat Salle Jean de la fontaine Marolles-les-Braults vendredi 5 décembre 2025.
Journée du bénévolat
Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 17:00:00
2025-12-05
Bénévol’Age… du temps à donner
Le comité MONALISA Pays Marollais, coordonnée par C.A.S.C.AD.E. et la MSA organise un évènement à destination de tous autour du bénévolat, lors de la journée nationale du bénévolat.
Au programme ciné-débat, stands et verre de l’amitié
Entrée libre et gratuite .
Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 37 88
English :
Bénévol’Age… time to give
German :
Bénévol’Age… Zeit zu verschenken
Italiano :
Bénévol’Age… tempo di donare
Espanol :
Bénévol’Age… tiempo de dar
