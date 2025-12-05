Journée du bénévolat Salle Jean de la fontaine Marolles-les-Braults

Journée du bénévolat

Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

2025-12-05

Bénévol’Age… du temps à donner

Le comité MONALISA Pays Marollais, coordonnée par C.A.S.C.AD.E. et la MSA organise un évènement à destination de tous autour du bénévolat, lors de la journée nationale du bénévolat.

Au programme ciné-débat, stands et verre de l’amitié

Entrée libre et gratuite .

Salle Jean de la fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire

