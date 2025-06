Journée du bien-être – Brienne-le-Château 28 juin 2025 09:00

Aube

Journée du bien-être 2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

Le service famille de la Maison Pour Tous de Brienne-le-Château vous donne rendez-vous pour un instant bien-être.

Accordez vous une pause rien que pour vous et profitez des soins et animations proposés lors de cette journée soins du visage, massage, relaxation, drainage lymphatique, démonstration de reïki, cours de yoga et de cardio collectif. Vous bénéficierez même de l’intervention d’un médecin nutritionniste pour poser toutes vos questions.

Profitez en et venez vous détendre ! 5 .

2 rue de Loménie

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 91 91

