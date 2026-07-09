Journée du bien-être Chailly-en-Gâtinais
dimanche 13 septembre 2026 · Chailly-en-Gâtinais
Informations pratiques
Chailly-en-Gâtinais
Journée du bien-être
Chailly-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Journée du bien être
Journée bien être en pleine nature. Méditation, auto-massage, bain de gong et oracles. De 10h à 16h. Tarif 50€/pers. Réservation obligatoire. Tel. 06 87 61 37 00. 50 .
Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00
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English :
Wellness Day
L’événement Journée du bien-être Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD
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