Informations pratiques

Chailly-en-Gâtinais

Journée du bien-être

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Journée du bien être

Journée bien être en pleine nature. Méditation, auto-massage, bain de gong et oracles. De 10h à 16h. Tarif 50€/pers. Réservation obligatoire. Tel. 06 87 61 37 00. 50 .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00

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English :

Wellness Day

L’événement Journée du bien-être Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD