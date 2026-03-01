Journée du Bien-Être Parc Roger-Salengro Nevers

Journée du Bien-Être

Parc Roger-Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

En mode détente ou en mode activité physique, je vais bien, tout va bien et profitez des animations gratuites de la 10e Journée du bien-être, samedi 21 mars au parc Roger-Salengro.

Amateur d’activité physique ou personne en quête de détente, la 10e édition de la Journée du bien-être est faite pour vous ! Samedi 21 mars entre 9h et 14h, tout un programme d’animations gratuites vous attend dans le parc Roger-Salengro.

Pour commencer séance découverte de Qi Gong puis réveil musculaire, on enchaîne avec un footing à allure douce ou une marche au fil de l’eau. Pour ceux qui se lèvent un peu plus tard, pourquoi pas une séance de Nordic’fit, de gym sur chaise ou d’activité physique avec des objet du quotidien ? Les enfants ne sont pas oubliés, ils auront même une séance de yoga entièrement pour eux.

Ceux qui préfèrent regarder les autres, plusieurs démonstrations sont prévues. Vous aurez le choix entre une chorégraphie de roller slalom, de body-karaté, de danse country, de Tai chi vietnamien ou de kata.

Certaines activités ont un nombre de places limité, il faudra penser à vous inscrire en ligne ou sur place.

Dans le village des associations, vous rencontrerez les partenaires qui répondront à toutes vos questions sur l’activité physique, sur la nutrition, les techniques de détente (sophrologie, massages, stretching, relaxation…).

Venez à la Journée du bien-être, il est temps de prendre soin de vous ! .

Parc Roger-Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 45 88 multisports@ville-nevers.fr

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English : Journée du Bien-Être

L’événement Journée du Bien-Être Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers