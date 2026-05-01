Mombrier

Journée du Bien Vivre à Mombrier

Mombrier Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez célébrer les mamans dans une ambiance douce, chaleureuse et conviviale !

Rendez vous le 31 mai de 11h à 18h à Mombrier pour sa journée du bien vivre.

Stand de vin direct producteur château Philosophe.

Stand kinésiologie tirage de carte équilibre et guidance.

Stands de créateurs Popeline Création, couturière, Bout d’Ficelle et Cie (bijoux et accessoires).

De 12h à 14h30 menu fête des mères à partir de 25€ (sur réservation).

De 15h à 18h buvette et snacking (sucré et salé). .

Mombrier 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée du Bien Vivre à Mombrier

L’événement Journée du Bien Vivre à Mombrier Mombrier a été mis à jour le 2026-05-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme