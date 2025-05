Journée du blues – Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, 7 juin 2025 10:15, Sens.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

7 juin 2025, 10:15

2025-06-07

Plongez dans l’univers envoûtant du blues le temps d’une journée exceptionnelle !

Le 7 juin, Sens vibrera au rythme de cette musique emblématique grâce à une programmation riche et accessible à tous.

L’association 606 Reed & Blues, en collaboration avec les bibliothèques de Sens, vous propose un voyage immersif à travers le blues, de ses racines profondes à ses expressions contemporaines.

Un programme varié pour tous les publics

Lecture offerte jeunesse (10h15 à 12h00)

Les plus jeunes ne seront pas en reste ! La matinée débutera en douceur avec des lectures sur le thème du blues, un moment idéal pour éveiller la curiosité des enfants

Scène ouverte (12h00 à 14h00)

Avis aux musiciens amateurs et passionnés montez sur scène et partagez votre talent ! Une opportunité unique de jouer en public dans une ambiance chaleureuse et bienveillante

Masterclass guitare avec Bruno Paggi (14h00 à 15h30)

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la six-cordes. Bruno Paggi, musicien chevronné, dévoilera les secrets du jeu blues à la guitare.

Masterclass basse avec Robin Tanchaud (15h30 à 17h00)

Place aux bassistes ! Robin Tanchaud vous guidera à travers les rythmes envoûtants du blues et l’importance de la basse dans ce genre musical.

Concert de MO’s Band (18h00)

Pour clore cette journée en beauté, MO’s Band prendra possession de la scène pour un concert vibrant et authentique. Une immersion totale dans l’âme du blues ! .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

