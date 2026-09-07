Journée du château, Château de la Perrière, Avrillé

Informations pratiques

Journée du château Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de la Perrière Maine-et-Loire

événement gratuit, ouvert à tous, parking à proximité, restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de la Perrière vous ouvre ses portes en accès libre le dimanche 20 septembre 2026, lors des Journées européennes du patrimoine.

En accès libre de 10h00 à 18h00.

Restauration sur place.

Château de la Perrière Route de Cantenay Epinard Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le château de la Perrière vous ouvre ses portes en accès libre le dimanche 20 septembre 2026, lors des journées européennes du patrimoine.

Château de la Perrière