Journée du cheval aux Ecuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Pierre-sur-Dropt
Informations pratiques
Saint-Pierre-sur-Dropt
Journée du cheval aux Ecuries du Dropt
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir la journée du cheval, Driss et son équipe se feront un plaisir de vous faire partager leur passion.
Ecole d’équitation pour enfants, ados et adultes, cours de dressage, saut, balades pour débutant et confirmé. Moniteur diplômé d’Etat (BEES 1er degré)
Pédagogie dans le respect du cavalier et du cheval
Label FFE 2025 .
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du cheval aux Ecuries du Dropt
L’événement Journée du cheval aux Ecuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Saint-Pierre-sur-Dropt (Lot-et-Garonne)
- JOURNÉE DU CHEVAL PORTES OUVERTES Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt 19 septembre 2026
- Soirée Moules Frites Saint-Pierre-sur-Dropt 7 novembre 2026