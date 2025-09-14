Journée du cheval chez Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Journée du cheval chez Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac dimanche 14 septembre 2025.

Journée du cheval chez Clem’Horse

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Pour la rentrée, les poney-clubs et centres équestres ouvrent leurs portes au grand public !

Le club hippique Clem’Horse ouvre ses portes au grand public de 14h à 17h.

L’occasion pour chacun de découvrir le lieu où l’on peut pratiquer l’équitation à Saint Geniez.

Au club, les poneys seront à la fête initiations à poney, visite des installations…

Un programme festif et personnalisé pour dévoiler à tous les bienfaits de l’équitation et la richesse de ses activités.

Accès gratuit (pas de réservation)

Pour plus d’informations sur le programme proposé, prenez directement contact avec Clémence par mail clemhorse@hotmail.com, au 06 89 378 379 ou au club ! .

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com

English :

This autumn, pony clubs and riding schools are opening their doors to the general public!

German :

Zum Schulanfang öffnen Pony-Clubs und Reitzentren ihre Türen für die breite Öffentlichkeit!

Italiano :

Quest’autunno i pony club e i maneggi aprono le porte al pubblico!

Espanol :

Este otoño, los ponis y picaderos abren sus puertas al público

L’événement Journée du cheval chez Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)