Journée du cheval SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Les Destriers de Saint-Bertrand invitent à la Journée du Cheval le 14 septembre, avec au programme baptêmes à poneys pour les enfants, jeux médiévaux, balades en calèche autour de Saint-Bertrand de Comminges, et découverte de l’escargoline. Une buvette et un service de restauration seront disponibles. Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements, contactez le 06 04 65 20 34. Ne manquez pas cette expérience médiévale !

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34

English :

The Destriers de Saint-Bertrand invite you to the Journée du Cheval on September 14, with a program including pony christenings for children, medieval games, carriage rides around Saint-Bertrand de Comminges, and escargoline discovery. A refreshment bar and catering service will be available. To register or for more information, call 06 04 65 20 34. Don’t miss this medieval experience!

German :

Die Destriers de Saint-Bertrand laden am 14. September zum Tag des Pferdes ein. Auf dem Programm stehen Ponytaufen für Kinder, mittelalterliche Spiele, Kutschfahrten rund um Saint-Bertrand de Comminges und die Entdeckung der Escargoline. Es gibt einen Imbiss und einen Imbissservice. Um sich anzumelden oder weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Nummer 06 04 65 20 34. Lassen Sie sich dieses mittelalterliche Erlebnis nicht entgehen!

Italiano :

I Destriers de Saint-Bertrand vi invitano alla Giornata del Cavallo il 14 settembre, con un programma che prevede passeggiate su pony per i bambini, giochi medievali, giri in carrozza per Saint-Bertrand de Comminges e lumache. Saranno disponibili un bar e un servizio di catering. Per iscriversi o saperne di più, chiamare il numero 06 04 65 20 34. Non perdetevi questa esperienza medievale!

Espanol :

Los Destriers de Saint-Bertrand le invitan al Día del Caballo el 14 de septiembre, con un programa que incluye paseos en poni para niños, juegos medievales, paseos en coche de caballos por Saint-Bertrand de Comminges y caracoles. Habrá un bar y un servicio de catering. Para inscribirse o más información, llame al 06 04 65 20 34. ¡No se pierda esta experiencia medieval!

