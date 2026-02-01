Journée du Clown Médiathèque Gulliver Châlons-en-Champagne

Journée du Clown

Médiathèque Gulliver 1 Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Tout public

Une journée festive et conviviale, pensée pour éveiller la créativité, le rire et le partage en famille. Venez nombreux vivre la magie du clown à la médiathèque Gulliver !

De nombreux ateliers vous attendent atelier maquillage avec l’ACCP, fabrication de son nez rouge, de son propre clown avec des matériaux ludiques et colorés, apprenez l’improvisation et les mimiques du clown ! Les enfants découvriront les gestes et attitudes du clown dans une ambiance bienveillante et joyeuse.

Nous partagerons lectures et jeux de société autour du monde des clowns et du cirque et enfin un spectacle pour repartir avec des étoiles plein les yeux ! .

Médiathèque Gulliver 1 Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Clown

L’événement Journée du Clown Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne