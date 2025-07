Journée du Courage SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

mercredi 23 juillet 2025.

Journée du Courage

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Changez les règles du jeu reconnectez vous à votre coeur sauvage collectif

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 68 20 98

English :

Change the rules of the game: reconnect to your collective wild heart

German :

Ändern Sie die Spielregeln: Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem kollektiven wilden Herzen

Italiano :

Cambiare le regole del gioco: riconnettersi al proprio cuore selvaggio collettivo

Espanol :

Cambia las reglas del juego: vuelve a conectar con tu corazón salvaje colectivo

