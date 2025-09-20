JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LA CASITA Caraman

Nous vous donnons rendez-vous à la Casita à Caraman le samedi 20 septembre pour une matinée sur le thème du développement durable.
Programme
10h00 Exposition des oeuvres de défi « Art et Développement durable »
10h00 à 12h00 Café bricole
Dire STOP à l’obsolescence programmée et donner une seconde vie aux objets cassés en les réparant ! Venez faire réparer un objet, on vous offre le café.

10h00 à 12h00 Court-Circlic
Venez vous équiper gratuitement de matériel informatique en participant à sa réparation.
Atelier de réparation et réemploi. Un dispositif responsable, limitant les impacts environnementaux, pour les publics éloignés du numérique.

Quizz en accès libre sur le numérique responsable.

Après-midi et soirée à l’écolieu les Coucarels
Vous pourrez voir les producteurs préférés pour l’inauguration de leur boutique et brasserie.
Au programme à partir de 14h marché de producteurs, visite, animations et concert !   .

LA CASITA 27 Cours Alsace Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie   contact@petitesgraines31.fr

English :

We look forward to seeing you at La Casita in Caraman on Saturday September 20 for a morning on the theme of sustainable development.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 20. September, in La Casita in Caraman zu einem Vormittag zum Thema nachhaltige Entwicklung.

Italiano :

Vi aspettiamo sabato 20 settembre a La Casita di Caraman per una mattinata sul tema dello sviluppo sostenibile.

Espanol :

Esperamos verle en La Casita de Caraman el sábado 20 de septiembre para una mañana sobre el tema del desarrollo sostenible.

