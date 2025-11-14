Journée du Diabète Route de niort Savigné

Journée du Diabète Route de niort Savigné vendredi 14 novembre 2025.

Journée du Diabète

Route de niort Intermarché Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14 16:00:00

Date(s) :

2025-11-14

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Sud-Vienne sera présente pour La Journée du Diabète. Des professionnels de santé seront présents de 10h30 à 12h30 et de 14h à16h ! Programme de cette journée Informations, sensibilisation, atelier ludique de prévention … .

Route de niort Intermarché Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 03 97 67 coordinatrice@cptssudvienne.fr

English : Journée du Diabète

German : Journée du Diabète

Italiano :

Espanol : Journée du Diabète

L’événement Journée du Diabète Savigné a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou