Journée du Diabète Route de niort Savigné

Début : 2025-11-14 14:00:00
fin : 2025-11-14 16:00:00

2025-11-14

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Sud-Vienne sera présente pour La Journée du Diabète. Des professionnels de santé seront présents de 10h30 à 12h30 et de 14h à16h ! Programme de cette journée Informations, sensibilisation, atelier ludique de prévention …   .

Route de niort Intermarché Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 03 97 67  coordinatrice@cptssudvienne.fr

