Journée du droit des femmes Salle Toulouse Lautrec Bayeux

Journée du droit des femmes

Salle Toulouse Lautrec 23 rue des teinturiers Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 17:06:00

Date(s) :

2026-03-08

Spectacle vivant éphémère sur les femmes par le Théâtre de Liens.

Avec des lectures de textes, notamment d’Anne Sylvestre.

Entrée au spectacle avec un don pour la Croix-Rouge (serviettes hygiéniques, tampons).

Dimanche 8 mars à 17h30, salle Toulouse Lautrec de Bayeux.

Réservation conseillée.

Organisé par le Théâtre de Liens de Bayeux, dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes.

Spectacle à 17h30, issu d’une création collective le jour même (hors lectures choisies en amont, notamment textes d’Anne Sylvestre). Création éphémère et unique accompagnée par Laurence Longuet du Théâtre de Liens et de la toute jeune compagnie Suivez le Lapin de Saint-Vigor-le-Grand.

1h30 riche et intense que vous ne verrez que le dimanche 8 mars 2026 à la Salle Toulouse Lautrec de Bayeux.

Entrée contre un paquet de serviettes ou tampons, pour les maraudes de la Croix Rouge de Bayeux.

Jauge limitée, réservation conseillée. .

Salle Toulouse Lautrec 23 rue des teinturiers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du droit des femmes

An ephemeral live performance about women by Théâtre de Liens.

With readings by Anne Sylvestre and others.

Admission to the show with a donation to the Red Cross (sanitary towels, tampons).

Sunday 8 March at 5.30pm, Salle Toulouse Lautrec, Bayeux.

Booking recommended.

L’événement Journée du droit des femmes Bayeux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Bayeux Intercom