Journée du faire soi-même Ranville

Journée du faire soi-même

Centre sportif et culturel Ranville Calvados

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

Apprendre en faisant couture, tricot, aquarelle, bois, impression 3D ou découpe laser. Réutiliser, composter, trier, fermenter, acquérir les gestes de secours… Des savoir-faire utiles pour aujourd’hui et demain !

Centre sportif et culturel Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 76 08

English : Journée du faire soi-même

Learn by doing: sewing, knitting, watercolor, wood, 3D printing or laser cutting. Reuse, compost, sort, ferment, learn first aid? Useful skills for today and tomorrow!

