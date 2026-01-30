Journée du fait main Yutz
Journée du fait main Yutz dimanche 1 mars 2026.
Journée du fait main
2 Rue de la République Yutz Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
25 créateurs qui proposeront leurs produits: personnages en crochet, sacs, bijoux, décoration, bougies, poupées…
petite restauration, buvette, crêpe et pâtisserie.Tout public
2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr
25 designers offering their products: crochet figures, bags, jewelry, decorations, candles, dolls?
snack bar, refreshments, crêpes and pastries.
L’événement Journée du fait main Yutz a été mis à jour le 2026-01-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME