Journée du fait main

2 Rue de la République Yutz Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-01 10:00:00

2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

25 créateurs qui proposeront leurs produits: personnages en crochet, sacs, bijoux, décoration, bougies, poupées…

petite restauration, buvette, crêpe et pâtisserie.Tout public

0 .

2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr

English :

25 designers offering their products: crochet figures, bags, jewelry, decorations, candles, dolls?

snack bar, refreshments, crêpes and pastries.

L’événement Journée du fait main Yutz a été mis à jour le 2026-01-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME