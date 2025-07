Journée du fleuve Sireuil

Journée du fleuve Sireuil dimanche 13 juillet 2025.

Journée du fleuve

Le pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez vivre une journée festive au bord de la Charente pour petits et grands ! Ambiance conviviale garantie ! Venez nombreux partager ce moment festif avec nous !

.

Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com

English :

Come and enjoy a festive day on the banks of the Charente for young and old! A friendly atmosphere guaranteed! Come and share this festive moment with us!

German :

Erleben Sie einen festlichen Tag am Ufer der Charente für Groß und Klein! Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen festlichen Moment mit uns!

Italiano :

Venite a vivere una giornata di festa sulle rive della Charente per grandi e piccini! Un’atmosfera amichevole garantita! Venite a condividere questo momento di festa con noi!

Espanol :

Venga a disfrutar de una jornada festiva a orillas del Charente para grandes y pequeños Ambiente agradable garantizado ¡Venga a compartir este momento festivo con nosotros!

L’événement Journée du fleuve Sireuil a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême