Informations pratiques

Sireuil

Journée du fleuve

Le pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13

Venez vivre une journée festive au bord de la Charente pour petits et grands ! Ambiance conviviale garantie ! Venez nombreux partager ce moment festif avec nous !

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Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com

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English :

Come and enjoy a festive day on the banks of the Charente for young and old! A friendly atmosphere guaranteed! Come and share this festive moment with us!

L’événement Journée du fleuve Sireuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême