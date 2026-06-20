Journée du fleuve Sireuil
dimanche 12 juillet 2026 · Sireuil
Informations pratiques
Sireuil
Journée du fleuve
Le pont de Sireuil Sireuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13
Venez vivre une journée festive au bord de la Charente pour petits et grands ! Ambiance conviviale garantie ! Venez nombreux partager ce moment festif avec nous !
.
Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a festive day on the banks of the Charente for young and old! A friendly atmosphere guaranteed! Come and share this festive moment with us!
L’événement Journée du fleuve Sireuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Sireuil (Charente)
- Feu d’artifice à Sireuil Sireuil 14 juillet 2026