Journée du fruit Villefranche-de-Rouergue

Journée portée sur le thème du fruit exposition de fruits, pépiniériste spécialisés, librairie, producteurs, produits transformés, animation nature pour enfants, restauration sur place et pleins d’autres surprises…!

JOURNÉE du FRUIT 6ème édition

À découvrir sur place

-Une exposition de fruits de la région avec la participation des Croqueurs de pommes du Haut Quercy, du Cantal et du Tarn.

– Initiation à la greffe à 10h30 et 15h00.

– Des pépiniéristes spécialisés dans les variétés anciennes.

– Des producteurs locaux de fruits de saison.

-Des produits transformés à base de fruits: cerises, prunes, raisins… Une librairie spécialisée sur les fruits, les arbres fruitiers et les soins à leur apporter.

– Les oiseaux et les abeilles avec leur miel auprès de professionnels et d’associations.

– Une animation nature destinée aux enfants.

– Stand d’affutage.

– Restauration sur place.

Toute la journée buvette, jus, châtaignes grillées, gâteaux aux fruits, tombola et pressage de jus frais !

RDV sous la Halle de Villefranche de Rouergue (12) CROQUEURS DE POMMES DU ROUERGUE AVEYRON croqueurs_de_pommes_aveyron_12

www.croqueurs-de-pommes.asso.fr .

Rue de la Halle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Fruit-themed day: fruit exhibition, specialized nursery, bookshop, producers, processed products, nature activities for children, on-site catering and lots of other surprises…!

German :

Ein Tag rund um das Thema Obst: Obstausstellung, spezialisierte Baumschulen, Buchhandlung, Produzenten, verarbeitete Produkte, Naturanimation für Kinder, Verpflegung vor Ort und viele weitere Überraschungen…!

Italiano :

Una giornata a tema frutta: esposizione di frutta, vivaisti specializzati, libreria, produttori, prodotti trasformati, attività naturalistiche per bambini, ristorazione in loco e tante altre sorprese…!

Espanol :

Una jornada dedicada a la fruta: exposición de frutas, viveristas especializados, librería, productores, productos transformados, actividades en la naturaleza para los niños, catering in situ y muchas sorpresas más..

