Journée du Goût et de la Gastronomie Marquay

Marquay Dordogne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Cette année la Journée du Goût et de la Gastronomie change de recette !

Retrouvez-nous à Marquay pour un marché avec stands de producteurs locaux toute la journée.

À partir de 12h Repas-guinguette avec orchestre

Randonnée Gourmande de 8 kms au départ du village ,

Rendez-vous à 8h à la Mairie de Marquay .

place de la Grande rigaudie Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45

