Journée du Handicap Stade du Moulin Noves

Journée du Handicap

Dimanche 12 avril 2026. Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Journée du Handicap, au bénéfice des ouvres culturelles et sportives de la Résidence Mario Vischetti (Cavaillon)

Journée du Handicap, au bénéfice des oeuvres culturelles et sportives de la Résidence Mario Vischetti (Cavaillon)



3 Tombolas Bar des Sports, Cellier de Laure, L’atelier de Laura



Grande tombola le jour même au Stade du Moulin





-10h Séniors féminines à 8 D2: O.Novais AS Bédarrides



-12h45 Seniors District 4 O.Novais Cheval Blanc



-15h00 Seniors District 3 O.Novais- FC Alpilles



Buvette et petite restauration sur place



L’ensemble des bénéfices de la journée serviront à financer les projets culturels et sportifs de la résidence Mario Vischetti (Cavaillon) en faveur d’adultes en situation de handicap.



Possibilité de don sur place ou en ligne facebook Olympique Novais Officiel .

Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 65 rene.gondran@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Disability Day, benefiting the cultural and sporting activities of the Mario Vischetti Residence (Cavaillon)

L’événement Journée du Handicap Noves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence