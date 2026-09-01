JOURNÉE DU HÉRISSON MAISON CITOYENNE Villenouvelle

Informations pratiques

Villenouvelle

JOURNÉE DU HÉRISSON

MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une journée nature dédiée au hérisson et à la biodiversité, entre découverte, sensibilisation et observation de la faune de nos jardins.

Partez à la rencontre du hérisson et découvrez le rôle essentiel de la petite faune dans l’équilibre de nos jardins. Cette journée de sensibilisation vous invite à mieux connaître la biodiversité locale à travers des ateliers, des expositions et des moments d’observation en pleine nature.

Une belle occasion de partager un moment en famille, d’apprendre à protéger la nature qui vous entoure et d’observer de plus près les habitants discrets de nos jardins.

Programme complet :

-15h : Atelier de fabrication d’abris à hérissons

-17h : Exposition sur les insectes et sensibilisation à l’éclairage nocturne

-18h : Conférence sur le hérisson

-21h : Zoom sur les petites bêtes de la nuit et « cinéma » des insectes dans le jardin .

MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie autan.nature@gmx.com

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English :

A nature day dedicated to hedgehogs and biodiversity, combining exploration, education, and observation of the wildlife in our gardens.

L’événement JOURNÉE DU HÉRISSON Villenouvelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE