JOURNÉE DU HÉRISSON MAISON CITOYENNE Villenouvelle
samedi 19 septembre 2026 · MAISON CITOYENNE · Villenouvelle
Informations pratiques
Villenouvelle
JOURNÉE DU HÉRISSON
MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une journée nature dédiée au hérisson et à la biodiversité, entre découverte, sensibilisation et observation de la faune de nos jardins.
Partez à la rencontre du hérisson et découvrez le rôle essentiel de la petite faune dans l’équilibre de nos jardins. Cette journée de sensibilisation vous invite à mieux connaître la biodiversité locale à travers des ateliers, des expositions et des moments d’observation en pleine nature.
Une belle occasion de partager un moment en famille, d’apprendre à protéger la nature qui vous entoure et d’observer de plus près les habitants discrets de nos jardins.
Programme complet :
-15h : Atelier de fabrication d’abris à hérissons
-17h : Exposition sur les insectes et sensibilisation à l’éclairage nocturne
-18h : Conférence sur le hérisson
-21h : Zoom sur les petites bêtes de la nuit et « cinéma » des insectes dans le jardin .
MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie autan.nature@gmx.com
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English :
A nature day dedicated to hedgehogs and biodiversity, combining exploration, education, and observation of the wildlife in our gardens.
L’événement JOURNÉE DU HÉRISSON Villenouvelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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