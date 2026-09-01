UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villenouvelle

JOURNÉE DU HÉRISSON MAISON CITOYENNE Villenouvelle

samedi 19 septembre 2026 · MAISON CITOYENNE · Villenouvelle

JOURNÉE DU HÉRISSON MAISON CITOYENNE Villenouvelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
MAISON CITOYENNE
Adresse
7 RD 813
Ville
31290 Villenouvelle
Département
Haute-Garonne
Tarif

Villenouvelle

JOURNÉE DU HÉRISSON

MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une journée nature dédiée au hérisson et à la biodiversité, entre découverte, sensibilisation et observation de la faune de nos jardins.
Partez à la rencontre du hérisson et découvrez le rôle essentiel de la petite faune dans l’équilibre de nos jardins. Cette journée de sensibilisation vous invite à mieux connaître la biodiversité locale à travers des ateliers, des expositions et des moments d’observation en pleine nature.

Une belle occasion de partager un moment en famille, d’apprendre à protéger la nature qui vous entoure et d’observer de plus près les habitants discrets de nos jardins.

Programme complet :
-15h : Atelier de fabrication d’abris à hérissons
-17h : Exposition sur les insectes et sensibilisation à l’éclairage nocturne
-18h : Conférence sur le hérisson
-21h : Zoom sur les petites bêtes de la nuit et « cinéma » des insectes dans le jardin   .

MAISON CITOYENNE 7 RD 813 Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie   autan.nature@gmx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature day dedicated to hedgehogs and biodiversity, combining exploration, education, and observation of the wildlife in our gardens.

L’événement JOURNÉE DU HÉRISSON Villenouvelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Villenouvelle (Haute-Garonne)