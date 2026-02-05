Journée du Japon Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Journée du Japon

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

La Journée du Japon est un événement culturel et festif tourné sur la découverte de la culture nippone. Venez nombreux à la découverte du pays du soleil levant avec de nombreuses animations !

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

Japan Day is a cultural and festive event dedicated to the discovery of Japanese culture. Come one, come all to discover the land of the rising sun with a host of activities!

