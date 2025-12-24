Journée du jardin, Rue de la mairie Montagnac-sur-Lède

Journée du jardin

Rue de la mairie Place de la salle des fêtes Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Découvrez différents stands en lien avec la nature (plantes, outils, déco etc) et pas que …

Vous y trouverez aussi des produits du terroir et de l’agriculture biologique, des créations artistiques ou artisanales, des éditions locales et des livres sur le thème de la nature et du jardinage.

Chaque année depuis 2000, rendez vous dans le charmant petit village de Montagnac sur Lède à l’occasion de la Journée du Jardin.

Le thème principal de cette manifestation est, comme son nom l’indique, le jardin (plantes, outils, déco…) mais pas que…

Toutes les initiatives en rapport avec la nature, les cultures, l’agriculture, le respect de l’environnement ou le développement durable sont les bienvenues.

Durant l’animation, on peut également retrouver des produits du terroir et de l’agriculture biologique, des créations artistiques ou artisanales, des éditions locales et des livres autour du thème de la nature et du jardinage. Les visiteurs pourront se restaurer sur place auprès des exposants. Une journée conviviale avec démonstrations, initiations et autres animations pour tous. .

Rue de la mairie Place de la salle des fêtes Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 39 83 novamano47@gmail.com

English : Journée du jardin

Discover a variety of nature-related stands (plants, tools, decorations, etc.) and more…

You’ll also find local and organic produce, arts and crafts, local publications and books on nature and gardening.

