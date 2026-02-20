Journée du Jardinier

Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Venez souhaiter la bienvenue à l’arrivée du printemps. Au programme Vide-greniers, marché aux fleurs et plantes, motoculture, automobile, marché artisanal, animation musicale avec Un air de vieux sabots, une chasse aux œufs et aux bonbons à 15h, une initiation au tir à l’arc avec La Vallée ténébreuse etc… Une belle journée printanière en perspective ! .

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 69 06

