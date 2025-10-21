Journée du jeu Abbeville

Jeux de plateau, jeux sportifs, jeux vidéo. Venez nous rejoindre pour partager un moment ludique en toute convivialité.

Partenaires MDA, Prélude, Bibliothèque patrimonilale, E2C et les services de la CABS

Tennis de rechange à prévoir pour les participants

180 Chemin des Postes Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 29 31 49

English :

Board games, sports games, video games. Come and join us for some fun and games.

Partners: MDA, Prélude, Bibliothèque patrimonilale, E2C and CABS services

Spare tennis shoes for participants

German :

Brettspiele, Sportspiele, Videospiele. Kommen Sie zu uns und teilen Sie mit uns einen spielerischen Moment in geselliger Runde.

Partner: MDA, Prélude, Bibliothèque patrimonilale, E2C und die Dienste der CABS

Ersatztennis muss von den Teilnehmern mitgebracht werden

Italiano :

Giochi da tavolo, giochi sportivi, videogiochi. Unitevi a noi per trascorrere momenti divertenti e amichevoli.

Partner: MDA, Prélude, Bibliothèque patrimonilale, E2C e servizi CABS

Scarpe da tennis di ricambio per i partecipanti

Espanol :

Juegos de mesa, juegos deportivos, videojuegos. Ven y únete a nosotros para pasar un rato divertido y agradable.

Socios: MDA, Prélude, Bibliothèque patrimonilale, E2C y servicios CABS

Zapatillas de repuesto para los participantes

