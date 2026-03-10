Journée du Jeu Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe

Journée du Jeu

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

5ème édition de la Journée du Jeu, organisée par le Centre Social Georges Rouault.

Le samedi 4 avril, le Centre Social Georges Rouault de Beaumont-sur-Sarthe vous donne rendez-vous de 10h à 22h à la salle Loisirs et Culture pour la 5ème édition de la Journée du Jeu !

Au programme jeux de rôle, puzzles, escape game, murder party, jeux géants, animations, jeux de société, rétrogaming.

Restauration et mode de garde sur place. Entrée gratuite, ouvert à tous. .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 50 70 accueil.csgr@gmail.com

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English :

5th edition of the Journée du Jeu, organized by the Centre Social Georges Rouault.

L’événement Journée du Jeu Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-10 par OT des Alpes Mancelles