Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers
Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers samedi 30 mai 2026.
Chavagnes-en-Paillers
Journée du jeu
Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
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Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 78 28 mediatheque-chavagnes@paysfulgentessarts.fr
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English :
L’événement Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-05-20 par Vendée Bocage