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Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers

Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers samedi 30 mai 2026.

Adresse : Impasse Louis de Chevigné

Ville : 85250 Chavagnes-en-Paillers

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chavagnes-en-Paillers

Journée du jeu

Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :
2026-05-30

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Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 78 28  mediatheque-chavagnes@paysfulgentessarts.fr

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English :

L’événement Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-05-20 par Vendée Bocage