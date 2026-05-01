Chavagnes-en-Paillers

Journée du jeu

Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

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Impasse Louis de Chevigné Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 78 28 mediatheque-chavagnes@paysfulgentessarts.fr

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English :

L’événement Journée du jeu Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-05-20 par Vendée Bocage