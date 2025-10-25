Journée du jeu de société 2ème édition Espace Jeunesse Nyons

Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons Drôme

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Journée du Jeux de Société en tout genre organisé par le Service Jeunesse de la ville de Nyons.

Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 j.deneuville@nyons.com

English :

Board Games Day organized by the Service Jeunesse de la ville de Nyons.

German :

Tag der Gesellschaftsspiele aller Art, organisiert von der Jugendabteilung der Stadt Nyons.

Italiano :

Giornata di giochi da tavolo di tutti i tipi organizzata dal Dipartimento della Gioventù di Nyons.

Espanol :

Jornada de juegos de mesa de todo tipo organizada por el Departamento de Juventud de Nyons.

