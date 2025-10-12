Journée du libre Médiathèque Albert Camus Marmande

Journée du libre Médiathèque Albert Camus Marmande dimanche 12 octobre 2025.

Journée du libre

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Sensibilisation, discussions, et installation de logiciels libres et respectueux de la vie privée. tables rondes.

Les Marmandais et leurs voisins sont invités à venir avec leurs ordinateurs, tablettes et smartphones, et à adopter des solutions promouvant la gratuité, l’ouverture et l’indépendance numérique, la sécurité et le respect de la vie privée. Cela se présente sous la forme d’ateliers, accompagnés de tables rondes logiciels libres, obsolescence programmée, souveraineté numérique, algorithmes… cette initiative est portée par un collectif aidé des associations Agenux, Mafda, et est accueillie par la médiathèque de Marmande. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Journée du libre

Awareness-raising, discussions and installation of free and privacy-friendly software.

German : Journée du libre

Sensibilisierung, Diskussionen und Installation von freier und datenschutzfreundlicher Software. runde Tische.

Italiano :

Sensibilizzazione, discussioni e installazione di software libero e rispettoso della privacy. tavole rotonde.

Espanol : Journée du libre

Sensibilización, debates e instalación de software libre y respetuoso con la intimidad. mesas redondas.

L’événement Journée du libre Marmande a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Val de Garonne