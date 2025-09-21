Journée du livre ancien et des auteurs – 2ème édition Salle des fêtes Entrevaux
Journée du livre ancien et des auteurs – 2ème édition Salle des fêtes Entrevaux dimanche 21 septembre 2025.
Journée du livre ancien et des auteurs – 2ème édition Dimanche 21 septembre, 09h30 Salle des fêtes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Rencontre avec des bouquinistes, des auteurs, sections BD et polar, animation reliure.
Organisé par l’association PACTE 04.
RDV à la salle polyvalente.
Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Entrevaux
04 93 05 46 73
entrevaux@verdontourisme.com
Salle des fêtes Place Louis Moreau, 04320 Entrevaux Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:entrevaux@verdontourisme.com »}]
Rencontre avec des bouquinistes, des auteurs, sections BD et polar, animation reliure.
Mathieu Simoulin Verdon Pictures