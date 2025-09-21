Journée du livre ancien et des auteurs – 2ème édition Salle des fêtes Entrevaux

Journée du livre ancien et des auteurs – 2ème édition Salle des fêtes Entrevaux dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Rencontre avec des bouquinistes, des auteurs, sections BD et polar, animation reliure.

Organisé par l’association PACTE 04.

RDV à la salle polyvalente.

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Entrevaux

04 93 05 46 73

entrevaux@verdontourisme.com

Salle des fêtes Place Louis Moreau, 04320 Entrevaux Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mathieu Simoulin Verdon Pictures