Journée du livre Moulin de la Culture Montbazens

Journée du livre Samedi 4 octobre, 10h00 Moulin de la Culture Aveyron

Entrée gratuite, atelier avec Lisa Fagegaltier sur inscription

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:00

3ᵉ Journée du Livre

Venez célébrer la littérature et la création lors de cette nouvelle édition conviviale et familiale !

Au programme :

Atelier-rencontre avec Lisa Fagegaltier : échange autour de son univers, suivi d’un moment de création partagée.

️ Ateliers artistiques et d’écriture pour petits et grands, afin de libérer votre imagination.

Rencontre avec Yoann Lombart, auteur invité, pour découvrir son parcours et ses inspirations.

Jeux en bois en accès libre tout au long de la journée pour petits et grands.

Une journée placée sous le signe du partage, de la créativité et de la découverte !

Moulin de la Culture 12220 MONTBAZENS Montbazens 12220 Aveyron Occitanie 0678747724 https://www.facebook.com/Montbazensbibliotheque/

