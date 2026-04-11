Journée du luth Abbaye de Graville Le Havre

Le Havre

Journée du luth

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Chaque année, Les Journées du Luth vous invitent à un voyage musical où la magie des cordes pincées renaît et résonne entre les murs plusieurs fois centenaire de l’abbaye. Ces instruments, vedettes des cours royales de François Ier et emblèmes de l’âge d’or baroque, ont traversé les siècles en enchantant l’Europe entière. À travers des concerts intimistes, des échanges passionnants et des rencontres privilégiées, redécouvrez leur élégance et leur puissance émotionnelle. Une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de patrimoine et les curieux de beauté.

Concerts à 15h et 16h

– 15h Concert d’Alexander Bach autour de ses pièces favorites, celles des compositeurs italien Francesco da Milano et espagnol Luys de Narváez.

– 16h Concert-duo de Philippe Cuny et Vincent Maurice autour de compositeurs anglais des 16e et 17e siècles John Dowland, Thomas Ford et William Young. Quelques compositeurs italiens se glisseront peut-être au programme…

(Réservation conseillée)

Rencontre de 14h à 18h avec François Bonnet, luthier

Pour compléter cette journée et valoriser les métiers d’art mis à l’honneur ce week-end en France et en Europe, venez à la rencontre du luthier François Bonnet, artisan d’exception. Découvrez son savoir-faire unique mêlant habileté manuelle, patience, minutie et oreille musicale. .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Journée du luth

L’événement Journée du luth Le Havre a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie