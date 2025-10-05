Journée du massage Moulin de la Parenthèse Sommières-du-Clain

Journée du massage Moulin de la Parenthèse Sommières-du-Clain dimanche 5 octobre 2025.

Journée du massage

Moulin de la Parenthèse 32 lieu-dit Bernais Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Au programme

Massages d’1h (50€/pers sur réservation)

Voyage sonore en plein air (gratuit sur réservation)

Tisanerie et découverte des huiles essentielles (gratuit sur réservation)

Que ce soit pour relâcher les tensions, recharger vos batteries ou simplement prendre du temps pour vous, cette journée est faite pour vous ! .

Moulin de la Parenthèse 32 lieu-dit Bernais Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 90 10 88

English : Journée du massage

German : Journée du massage

Italiano :

Espanol : Journée du massage

L’événement Journée du massage Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou