Journée du Matrimoine à La Pratique ! Vatan

1 Place Pillain Vatan Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Mettre en lumière les femmes créatrices du passé, leur redonner vie le temps d’un instant sur scène, dans les allées d’un musée, au cœur d’un monument historique et leur faire ainsi habiter pour l’éternité nos mémoires, avec la volonté chevillée au corps de leur redonner le droit d’exister….

Exposition Vatanaises

L’exposition met en lumière 12 femmes qui ont accepté de témoigner de leur histoire à Vatan. Vernissage en présence de Cécile Loyer, directrice- artiste de La Pratique et de Léon Dubois-Loyer, photographe.

Fresque des féminismes avec HF+ Centre-Val de Loire Cet atelier aborde de manière ludique les grands mouvements et les dates clés des luttes féministes de ce dernier siècle. Venez débattre, échanger et comprendre les mobilisations et leurs raisons, de la 1e vague à aujourd’hui ! .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info@lapratique.org

English :

Highlighting the creative women of the past, bringing them back to life for a moment on stage, in the aisles of a museum, in the heart of a historic monument, and thus making them live for eternity in our memories, with the determination to give them back the right to exist….

German :

Die kreativen Frauen der Vergangenheit ins Rampenlicht stellen, sie für einen Moment auf der Bühne, in den Gängen eines Museums oder in einem historischen Denkmal zum Leben erwecken und sie so für immer in unseren Erinnerungen leben lassen, mit dem festen Willen, ihnen das Recht zu geben, zu existieren…..

Italiano :

Mettere in luce le donne creative del passato, farle rivivere per un attimo su un palcoscenico, nelle navate di un museo o nel cuore di un monumento storico, e farle vivere nella nostra memoria per l’eternità, con la determinazione di restituire loro il diritto di esistere….

Espanol :

Poner de relieve a las mujeres creadoras del pasado, revivirlas por un instante en el escenario, en los pasillos de un museo o en el corazón de un monumento histórico, y hacer que vivan en nuestra memoria por toda la eternidad, con la determinación de devolverles el derecho a existir….

