Journée du Matrimoine à l’Académie du Climat Académie du climat Paris

Journée du Matrimoine à l’Académie du Climat Académie du climat Paris samedi 20 septembre 2025.

À l’Académie du Climat, la journée du Patrimoine devient la journée du Matrimoine !

Du 20 au 28 septembre 2025, les premières Rencontres du Matrimoine Ultramarin réunissent à Paris six femmes de savoirs écologiques venues des Outre-mer pour construire ensemble un monde plus durable. Plusieurs événements se tiennent à l’Académie du Climat, au Théâtre de l’Alliance Française et à la Cité Audacieuse (Fondation des Femmes).

Journée du Matrimoine à l’Académie du Climat

Lors de la Journée du Patrimoine, les Rencontres du Matrimoine Ultramarin s’invitent à l’Académie du Climat pour une journée de découverte, de rencontres et de partage d’expériences.

En accès libre, toute la journée :

Cycle de cinéma : 7 films de 13 minutes sur l’agriculture et les plantes médicinales et diffusion en avant-première de la série documentaire Cultivons les solutions à travers le regard de l’artiste écologique Guy Gabon, originaire de Guadeloupe.

7 films de 13 minutes sur l’agriculture et les plantes médicinales et diffusion en avant-première de la série documentaire Cultivons les solutions à travers le regard de l’artiste écologique Guy Gabon, originaire de Guadeloupe. Dégustation de tisanes

10H-12H : 2 ATELIERS DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR L’AGRICULTURE ET LES PLANTES

15-20 personnes, lien d’inscription à venir

10h-11h : L’agriculture de risque en Martinique, une réponse aux défis écologiques : Alors que les terres sont fortement dégradées et polluées par l’agriculture intensive et le réchauffement climatique, Monette Marie Louise présentera le célèbre modèle d’agroécologie béninois, Songhaï, adapté aux productions traditionnelles martiniquaises, au cœur de la ferme modèle du Vauclin. Elle racontera comment elle a mis en place des techniques qui tendent vers l’autonomie alimentaire, la sobriété heureuse et forme une prochaine génération « d’agripreneurs ».

Alors que les terres sont fortement dégradées et polluées par l’agriculture intensive et le réchauffement climatique, Monette Marie Louise présentera le célèbre modèle d’agroécologie béninois, Songhaï, adapté aux productions traditionnelles martiniquaises, au cœur de la ferme modèle du Vauclin. Elle racontera comment elle a mis en place des techniques qui tendent vers l’autonomie alimentaire, la sobriété heureuse et forme une prochaine génération « d’agripreneurs ». 11h-12h : Présentation des plantes médicinales par une guérisseuse des îles Marquises : Dans l’archipel des Marquises, le secret des plantes a presque été oublié mais, depuis quelques années, des Marquisiennes se battent pour conserver cet héritage précieux des premiers habitants. Aujourd’hui, certaines perpétuent cette tradition de soin ancestrale, sur laquelle s’appuient de plus en plus de praticiens en Polynésie française pour compléter la médecine actuelle. Venez assister à une présentation de ces plantes par Sarah Vaki, femme de savoirs des îles Marquises.

12H-13H : TEMPS DE PARTAGE INFORMEL

Dégustation de tisanes de La Réunion

Isabelle Hoarau-Joly, conteuse réunionnaise animera un atelier sur les tisanes traditionnelles de La Réunion

13H-14H : OUVERTURE DE DE LA 1° UNIVERSITÉ DU MATRIMOINE ULTRAMARIN avec la collaboration de l’association K-pab6T : « Les savoirs ancestraux face aux défis écologiques »

Sur inscription, lien à venir

14H-17H : 3 ATELIERS DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR L’AGRICULTURE ET LES PLANTES

15-20 personnes, lien d’inscription à venir

14h-15h : Présentation des Jardins créoles, un lieu de résistance face à l’agriculture intensive : En Guadeloupe, le jardin créole est à la fois un jardin ornemental, un garde-manger, une pharmacie et une réserve de biodiversité. Modèle d’agroécologie, le jardin créole respecte l’équilibre de la nature, tout en assurant la subsistance de ses cultivatrices. Aujourd’hui il est un modèle de sobriété alimentaire, aussi bien à la campagne qu’en ville. Présenté par Chantal Labylle.



En Guadeloupe, le jardin créole est à la fois un jardin ornemental, un garde-manger, une pharmacie et une réserve de biodiversité. Modèle d’agroécologie, le jardin créole respecte l’équilibre de la nature, tout en assurant la subsistance de ses cultivatrices. Aujourd’hui il est un modèle de sobriété alimentaire, aussi bien à la campagne qu’en ville. Présenté par Chantal Labylle. 15h-16h : Présentation des plantes par les tisaneuses de la Réunion: Les femmes de savoirs Reine-Claude Gonthier et Isabelle Joly présenteront une pratique vieille de plusieurs siècles qui cohabite avec la médecine biomédicale, celle des tisanes. De génération en génération, se transmettent la connaissance des plantes, l’endroit où les cueillir et la facon de les préparer. En complément des médicaments, des tisaneuses continuent à soigner par les plantes dans un acte de résistance culturelle écologique.

16h-17h: Le Lasotè, une philosophie et un mode de vie basé sur la solidarité : Venez découvrir ce labour collectif au rythme du tambour et du chant réinventé par Annick Jubenot, qui travaille à l’inscription de ce savoir sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Depuis plus de 200 ans, au rythme des tambours, les Martiniquais s’organisent en communautés avec pour seul but d’atteindre la subsistance alimentaire. Une tradition solidaire du travail de la terre, pas si loin de la notion d’économie sociale et solidaire

Isabelle Joly et Reine-Claude Gonthier ; Crédits : Association En Terre Indigène

17H-19H30 – CONFERENCE-DEBAT

17h-18h : “Vers de nouveaux modes de production et de consommation en Outre-mer”

“Vers de nouveaux modes de production et de consommation en Outre-mer” 18h-19h : “Les soins par les plantes en Outre-mer”

“Les soins par les plantes en Outre-mer” 19h-19h30 : Conclusion sur ces savoirs issus de la nature par les femmes comme d’un laboratoire d’idées pour demain

19H30-20H30 : TEMPS DE PARTAGE CONVIVIAL ET ARTISTIQUE

20H30-21H45 : SOIREE DOCUMENTAIRE ET MUSICALE

Présentation en avant-première de la série documentaire “Cultivons les solutions” avec les femmes de savoir des Caraïbes. Ce documentaire, réalisé par Anne Pastor, raconte l’histoire de femmes qui réinventent les liens entre la terre et leurs communautés, mêlant savoirs ancestraux et solutions innovantes. Ces récits, issus de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, ne sont pas isolés : ils tissent ensemble un plaidoyer universel pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs, et profondément humains.

Ce documentaire est une expérience, une œuvre hybride où la narration documentaire rencontre la poésie visuelle du land art. À travers les empreintes monumentales de l’artiste Guy Gabon, créées en collaboration avec les femmes du documentaire, chaque territoire s’inscrit dans une fresque commune. Ces installations deviennent le fil rouge, une métaphore des pas à suivre pour marcher vers un monde plus respectueux de la nature et de ses habitants.

Sarah Vaki (Polynésie) ; Crédits : Yvon Legall

Ce projet est soutenu à ce jour par la Fondation CHANEL, l’AFD et le MOM, la Fondation Raja, la Fondation des Femmes, la Fondation Groupe EDF, Air Caraïbes, Air Tahiti Nui, Air Calin et l’association MIJE.

Dans le cadre des Rencontres du Matrimoine Ultramarin, l’association En Terre Indigène invite 6 femmes de savoirs écologiques à l’Académie du Climat le samedi 20 septembre 2025. Au programme : ateliers de partage, dégustations, cycle de cinéma et soirée documentaire

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h00 à 21h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T00:45:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T10:00:00+02:00_2025-09-20T21:45:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://enterreindigene.com/portfolio-item/les-rencontres-du-matrimoine-ultramarin/ enterreindigene@gmail.com