Journée du Matrimoine Ancy-le-Franc

Début : 2025-09-21 09:45:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La Journée du Matrimoine propose une déambulation historique à la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire d’Ancy-le-Franc. De la gardienne de troupeaux aux résistantes de la Seconde Guerre mondiale, cette balade interactive explore leur rôle essentiel dans le développement du territoire. Un parcours enrichissant qui met en lumière les contributions féminines à travers les siècles, avec une visite finale au Musée de la Faïencerie. .

Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 13 21

