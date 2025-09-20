Journée du Matrimoine : « La place de la femme au XXème siècle » Médiathèque Jean Moulin Margny-lès-Compiègne

Journée du Matrimoine : « La place de la femme au XXème siècle » Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Jean Moulin Oise

Informations au 03 44 20 48 24

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’association de médiation interculturelle, en partenariat avec la Ville de Margny-lès-Compiègne, organise une Journée du Matrimoine placée sous le signe de la transmission et de la découverte. Cette édition mettra en lumière la place de la femme au XXème siècle à travers une exposition, des témoignages, des lectures de textes, un quiz interactif et un jeu participatif proposé par les Archives de Compiègne.

Médiathèque Jean Moulin 70 RUE AIME DENNEL 60280 Margny-lès-Compiègne

Association de Médiation Interculturelle