Journée du Matrimoine Les Bains-Douches Lignières

Journée du Matrimoine Les Bains-Douches Lignières samedi 20 septembre 2025.

Journée du Matrimoine Samedi 20 septembre, 09h30 Les Bains-Douches Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Entrée libre.

Toute la journée : Exposition « Jean Mauret, artiste de la lumière ».Une plongée dans un univers artistique où lumière, couleur et transparence dialoguent avec le silence et l’espace.

9h30 Lecture pour les enfants avec la bibliothèque de Lignières

10h Atelier lecture et mise en voix

Venez partager votre autrice ou poétesse favorite et échanger, au cours d’un atelier intergénérationnel, avec l’autrice et comédienne Estelle Bezault. Vous serez alors invité·e·s à mettre en voix des bribes de textes et à les restituer lors de la visite insolite ! Gratuit sur inscription.

14h Répétition publique de l’Harmonie de Lignières. A la découverte des compositrices !

16h Théâtre d’impro de la Carro

17h Visite insolite et littéraire avec Estelle Bezault (Cie Soliloque)

Louise de Vilmorin ? Maya Angelou ? Isabelle Sbrissa ?… Partez à la découverte d’autrices et poétesses inspirantes dans les multiples recoins des Bains-Douches de Lignières !

18h30 Film-documentaire « Désir et rébellion, L’art de la joie – Goliarda Sapienza » en présence de Claire Diterzi (musique originale).

Une rencontre inédite avec Goliarda Sapienza, l’autrice d’un chef-d’œuvre incontournable de la littérature, longtemps refusé par les éditeurs et publié 10 ans après sa mort.

Les Bains-Douches Place Anne Sylvestre, 18160 Lignières, France Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire https://www.bainsdouches-lignieres.fr

Entrée libre.

©Olivier Deroziere