Journée du Matrimoine MPAA/Broussais Paris

Journée du Matrimoine MPAA/Broussais Paris samedi 20 septembre 2025.

La MPAA/Broussais, l’association HF Île-de-France et la Mairie du 14e

s’associent pour rendre femmage à deux grandes figures artistiques trop

longtemps mises de côté. Traversez leurs œuvres et leurs vies à travers

une projection d’un film original, une conférence-concert avec le

Conteur sans histoire et les ouvrages en vente de la libraire féministe

Flora lit.

PROGRAMME :

14h30 – Projection du film « Wittig d’hier et d’aujourd’hui » de Dominique Samson Wittig et Dominique Poggi

Découvrir

Monique Wittig en tant qu’écrivaine, militante et théoricienne en

appui sur une vidéo d’une durée de 45 minutes qui rend compte d’un

événement organisé en l’honneur de Monique Wittig en 2023 avec prises de

parole, diaporama mis en musique et lectures d’extraits de ses

ouvrages. La projection sera suivi d’un échange avec les deux

réalisatrices.

durée : 1h15

16h30 – Concert-conférence « Écrire pour ne pas mourir : Femmage à Anne Sylvestre » du Conteur sans histoire

Cette

conférence-concert féministe met à l’honneur une des plus grandes

autrices-compositrices-interprètes de chanson française. Souvent

reléguée au second voire dernier plan derrière ses confrères comme

Brassens ou Vian et cataloguée comme chanteuse pour enfants, Anne

Sylvestre a bien plus à nous transmettre que ses fabuleuses fabulettes.

Avec plusieurs centaines de chansons à texte à son actif, l’artiste

engagée sur tous les fronts conjugue féminisme, écologie ou encore

luttes LGBTQIA+ depuis son plus jeune à son plus grand âge, le tout dans

une langue subtile et drôle, mélancolique et sincère qui nous rappelle

toujours à noté humanité commune.

Le conteur sans histoire est

aussi spécialiste de la place des femmes dans le jazz et se propose de

faire un lien lors de la conférence sur les inégalités de genre dans la

musique, la sous-représentation et l’invisibilisation des

autrices-compositrices comme Anne Sylvestre, notamment dans la chanson à

texte.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, venez (re)découvrir l’héritage de Monique Wittig et d’Anne Sylvestre !

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 15h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-20T18:15:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T15:15:00+02:00

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs