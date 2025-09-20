Journée du Matrimoine MPAA/Broussais Paris
Journée du Matrimoine MPAA/Broussais Paris samedi 20 septembre 2025.
La MPAA/Broussais, l’association HF Île-de-France et la Mairie du 14e
s’associent pour rendre femmage à deux grandes figures artistiques trop
longtemps mises de côté. Traversez leurs œuvres et leurs vies à travers
une projection d’un film original, une conférence-concert avec le
Conteur sans histoire et les ouvrages en vente de la libraire féministe
Flora lit.
PROGRAMME :
14h30 – Projection du film « Wittig d’hier et d’aujourd’hui » de Dominique Samson Wittig et Dominique Poggi
Découvrir
Monique Wittig en tant qu’écrivaine, militante et théoricienne en
appui sur une vidéo d’une durée de 45 minutes qui rend compte d’un
événement organisé en l’honneur de Monique Wittig en 2023 avec prises de
parole, diaporama mis en musique et lectures d’extraits de ses
ouvrages. La projection sera suivi d’un échange avec les deux
réalisatrices.
durée : 1h15
16h30 – Concert-conférence « Écrire pour ne pas mourir : Femmage à Anne Sylvestre » du Conteur sans histoire
Cette
conférence-concert féministe met à l’honneur une des plus grandes
autrices-compositrices-interprètes de chanson française. Souvent
reléguée au second voire dernier plan derrière ses confrères comme
Brassens ou Vian et cataloguée comme chanteuse pour enfants, Anne
Sylvestre a bien plus à nous transmettre que ses fabuleuses fabulettes.
Avec plusieurs centaines de chansons à texte à son actif, l’artiste
engagée sur tous les fronts conjugue féminisme, écologie ou encore
luttes LGBTQIA+ depuis son plus jeune à son plus grand âge, le tout dans
une langue subtile et drôle, mélancolique et sincère qui nous rappelle
toujours à noté humanité commune.
Le conteur sans histoire est
aussi spécialiste de la place des femmes dans le jazz et se propose de
faire un lien lors de la conférence sur les inégalités de genre dans la
musique, la sous-représentation et l’invisibilisation des
autrices-compositrices comme Anne Sylvestre, notamment dans la chanson à
texte.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine, venez (re)découvrir l’héritage de Monique Wittig et d’Anne Sylvestre !
Le samedi 20 septembre 2025
de 14h00 à 15h15
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-20T18:15:00+02:00
Date(s) : 2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T15:15:00+02:00
MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris
+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs