Journée du matrimoine Seilhac

Une journée entière de musique, de danse et de théâtre en plein air air, sur et au bord du lac de Bournazel.

Au programme, spectacles en canoë, scène sur la plage, animations enfants, stands, radio en direct, DJ set à la Guinguette.

Spectacles sur l’eau (à bord de canoës, 10€ sur réservation) • Enfance Cie Drelin Drelin (théâtre musical) • Carte blanche Marion Lherbeil & Cristal Sénès (accordéon, banjo) • Aïla Duo en milieu naturel, voix, instruments acoustiques.

Spectacles au bord de l’eau (gratuits) • Single Cie La Soeur de Shakespeare (théâtre musical, récit intime) • La Cour Duo lyrique et populaire • Aèdes création inspirée du patrimoine occitan • La Maldonne DJ set entre techno minimale, MPB, et dark wave;

Activités nautiques encadrées départs à 10h30 et 13h30 (Esprit Nature). Tarif 10€ Réservation obligatoire au 05 55 27 93 48 ou via Assoconnect. .

Lac de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48 crmtl@crmtl.fr

