JOURNÉE DU MUSCLE – Palavas-les-Flots, 7 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

JOURNÉE DU MUSCLE 371 Avenue Évêché de Maguelonne Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

11h réveil musculaire parcours sportif / quizz avec un coach APA

14h15 Zumba avec Lolita

15h « Bouge respire étire » avec Paulin

Dans le cadre de la « Semaine du muscle »

Vente de boisson au profit de l’AFM Téléthon

Institut Saint-Pierre 371 Av. de l’Evêché de Maguelone (côté plage)

https://lemuscle.fr/programme-2025/

Animations et jeux

https://www.afm-telethon.fr/fr/actualites/et-si-parlait-de-nos-muscles-la-semaine-du-muscle-revient-du-2-au-8-juin-2025

371 Avenue Évêché de Maguelonne

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

English :

11 a.m. Muscular awakening sports circuit / quiz with an APA coach

14h15 Zumba with Lolita

15h « Move breathe stretch » with Paulin

As part of Muscle Week

Sale of drinks to benefit the AFM Telethon

Institut Saint-Pierre 371 Av. de l’Evêché de Maguelone (beach side)

https://lemuscle.fr/programme-2025/

German :

11.00 Uhr Muskelerwachen Sportparcours / Quiz mit einem ABS-Coach

14.15 Uhr Zumba mit Lolita

15h « Bewegen Atmen Dehnen » mit Paulin

Im Rahmen der « Woche der Muskeln »

Getränkeverkauf zugunsten der AFM Telethon

Institut Saint-Pierre 371 Av. de l’Evêché de Maguelone (Strandseite)

https://lemuscle.fr/programme-2025/

Italiano :

ore 11.00 risveglio muscolare circuito sportivo / quiz con un allenatore APA

14.15 Zumba con Lolita

15.00 « Muoversi respirare allungarsi » con Paulin

Nell’ambito della Settimana muscolare

Vendita di bevande a favore dell’AFM Téléthon

Istituto Saint-Pierre 371 Av. de l’Evêché de Maguelone (lato spiaggia)

https://lemuscle.fr/programme-2025/

Espanol :

11h despertar muscular circuito deportivo / concurso con un entrenador APA

14h15 Zumba con Lolita

15h « Muévete respira estira » con Paulin

En el marco de la Semana muscular

Venta de bebidas a beneficio del Téléthon AFM

Instituto Saint-Pierre 371 Av. de l’Evêché de Maguelone (lado playa)

https://lemuscle.fr/programme-2025/

