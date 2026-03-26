Journée du Nouveau Millésime Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Journée du Nouveau Millésime

Samedi 11 avril 2026 de 11h à 17h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez célébrer le nouveau millésime au Château Paradis ! Découvrez le domaine, son histoire et son savoir-faire. Dégustation gratuite, ambiance musicale et restauration sur place.

Le Château Paradis vous accueille à l’occasion d’une journée dédiée à la présentation du domaine, de son histoire et de son savoir-faire.



Au programme

– Dégustation gratuite du nouveau millésime

– Ambiance musicale

– Restauration sur place avec planches apéro



De 11h00 à 17h00

Entrée gratuite sur inscription .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Come celebrate the new vintage at Château Paradis! Discover the estate, its history and know-how. Free tasting, musical entertainment and on-site catering.

L’événement Journée du Nouveau Millésime Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-03-23 par Provence Tourisme