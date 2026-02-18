Journée du Parasport de la Moselle Rue des artistes Amnéville

Journée du Parasport de la Moselle

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 13:15:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

UN ÉVÈNEMENT OUVERT À TOUS !

Journée du Parasport de la Moselle

Le Département de la Moselle vous invite au Galaxie d’Amnéville le mercredi 1er avril 2026 pour découvrir la 4e édition de la journée du parasport. Un après-midi ouvert au grand public avec animations, démonstrations, initiations sportives, forum du parasport et rencontres avec des athlètes paralympiques, pour sensibiliser au handicap et promouvoir un sport inclusif et accessible à toutes et à tous.Tout public

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 37 57 57

English :

AN EVENT OPEN TO ALL!

Moselle Parasport Day

The Moselle département invites you to the Galaxie d’Amnéville on Wednesday, April 1, 2026, for the 4th edition of Parasport Day. An afternoon open to the general public, with events, demonstrations, sports initiations, a parasport forum and meetings with Paralympic athletes, to raise awareness of disability and promote inclusive sport accessible to all.

