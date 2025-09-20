Journée du Patrimoine 2025 Jeux de piste en famille Tartas

Tartas Landes

Les Journées européennes du patrimoine 2025 ont pour thème le patrimoine architectural . A cette occasion, le CMEJ de Tartas vous propose un jeu de piste pour découvrir la ville autrement.

Le concept est simple, muni de votre smartphone, découvrez la ville à travers des photos ancienne et des énigmes.

Départs échelonnés toutes les 5 minutes de 10h à 12h. .

Allée Marines Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 66 49 44 cmej40400@gmail.com

English : Journée du Patrimoine 2025 Jeux de piste en famille

The Tartas CMEJ (youth council) is organizing a treasure hunt to help you discover the town in a different way.

The concept is simple: armed with your smartphone, discover the town through old photos and riddles.

Staggered departures every 5 minutes from 10am to 12pm.

German : Journée du Patrimoine 2025 Jeux de piste en famille

Das CMEJ von Tartas schlägt Ihnen eine Schnitzeljagd vor, um die Stadt auf andere Weise zu entdecken.

Das Konzept ist einfach: Mit Ihrem Smartphone ausgestattet, entdecken Sie die Stadt anhand von alten Fotos und Rätseln.

Die Abfahrt erfolgt gestaffelt alle 5 Minuten von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Il CMEJ Tartas organizza una caccia al tesoro per farvi scoprire la città in modo diverso.

Il concetto è semplice: prendete il vostro smartphone e scoprite la città attraverso vecchie foto e indovinelli.

Partenze scaglionate ogni 5 minuti dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Jeux de piste en famille

El CMEJ de Tartas organiza una búsqueda del tesoro para descubrir la ciudad de otra manera.

El concepto es sencillo: coge tu smartphone y descubre la ciudad a través de fotos antiguas y acertijos.

Salidas escalonadas cada 5 minutos de 10h a 12h.

