Journée du Patrimoine 2025 Les Jardins d’Arcadie Les Jardins d’Arcadie Mâcon

Les Jardins d’Arcadie 58 Place Gérard Genèves Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

La Résidence Services Seniors Les Jardins d’Arcadie de Mâcon ouvre ses portes au public pour une visite libre.

Plongez dans l’histoire locale en découvrant les grands salons d’animation, aménagés dans l’arrière de la Chambre de Commerce, un bâtiment emblématique du centre-ville, soigneusement réhabilité dans le respect de son architecture d’origine.

Vous pourrez également visiter la résidence construite sur le site de l’ancien cinéma Marivaux, qui a marqué la vie culturelle mâconnaise pendant des décennies. Aujourd’hui transformé en un lieu de vie moderne et paisible, il conserve la mémoire de ce patrimoine local.

Une occasion unique de (re)découvrir un lieu chargé d’histoire, désormais tourné vers l’avenir et le bien-être des seniors. .

Les Jardins d’Arcadie 58 Place Gérard Genèves Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 33 68

