Journée du Patrimoine 2025 Projection du court métrage « La Landaise »

40 Rue des Marroniers Laluque Landes

Les Journées européennes du patrimoine 2025 ont pour thème le patrimoine architectural . A cette occasion, nous projetons le premier court-métrage (0h11) de l’association sur la villa du même nom qui l’héberge : la landaise .

Vous découvrirez l’architecture et l’histoire de la villa avec une présentation de

l’association.

Sur la base d’informations de Kévin LAUSSU (médiateur de l’architecture/du patrimoine) .

40 Rue des Marroniers Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Journée du Patrimoine 2025 Projection du court métrage « La Landaise »

The theme of the 2025 European Heritage Days is « architectural heritage ». To mark the occasion, we are screening the association?s first short film (0h11) on the villa of the same name that houses it: « la landaise ».

German : Journée du Patrimoine 2025 Projection du court métrage « La Landaise »

Die Europäischen Tage des Denkmals 2025 haben das Thema « architektonisches Erbe ». Aus diesem Anlass zeigen wir den ersten Kurzfilm (0h11) des Vereins über die gleichnamige Villa, in der er untergebracht ist: « la landaise ».

Italiano :

Il tema delle Giornate europee del patrimonio 2025 è il « patrimonio architettonico ». Per l’occasione, proiettiamo il primo cortometraggio dell’associazione (0h11) sulla villa omonima che la ospita: « La Landaise ».

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Projection du court métrage « La Landaise »

El tema de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 es « el patrimonio arquitectónico ». Para celebrarlo, proyectamos el primer cortometraje de la asociación (0h11) sobre la villa del mismo nombre que la alberga: « La Landaise ».

