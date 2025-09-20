Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’église fortifiée de Lesgor Lesgor

Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l'église fortifiée de Lesgor Lesgor samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’église fortifiée de Lesgor

Lesgor Landes

Venez découvrir l’histoire extraordinaire de cette église, château fort du XIIe siècle, lors d’une visite guidée bénévole d’une heure assurée par les greeters de Lesgor.

Départ des visites samedi et dimanche à 11h / 14h / 16h

Venez découvrir l’histoire extraordinaire de cette église, château fort du XIIe siècle, lors d’une visite guidée bénévole d’une heure assurée par les greeters de Lesgor. Cette église romane fortifiée, inscrite au titre des Monuments historiques, est la plus complète et la mieux conservée des Landes. Vous aurez la possibilité d’arpenter le chemin de ronde de cet édifice hors du commun, véritable fleuron de l’art défensif sacré en milieu rural landais.

Départ des visites samedi et dimanche à 11h / 14h / 16h .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08

English : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’église fortifiée de Lesgor

Come and discover the extraordinary history of this church, a 12th-century fortified castle, during a one-hour volunteer guided tour led by Lesgor’s greeters.

Tours depart Saturday and Sunday at 11am / 2pm / 4pm

German : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’église fortifiée de Lesgor

Entdecken Sie die außergewöhnliche Geschichte dieser Kirche, einer Festung aus dem 12. Jahrhundert, bei einer einstündigen ehrenamtlichen Führung durch die Greeters von Lesgor.

Start der Führungen Samstag und Sonntag um 11 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire la straordinaria storia di questa chiesa, un castello fortificato del XII secolo, durante una visita guidata volontaria di un’ora condotta dai salutisti di Lesgor.

Le visite partono il sabato e la domenica alle 11.00 / 14.00 / 16.00

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’église fortifiée de Lesgor

Venga a descubrir la extraordinaria historia de esta iglesia, un castillo fortificado del siglo XII, durante una visita guiada voluntaria de una hora dirigida por los saludadores de Lesgor.

Las visitas comienzan los sábados y domingos a las 11 h / 14 h / 16 h

