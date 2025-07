Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’Eglise Sainte Croix Carcarès-Sainte-Croix

Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’Eglise Sainte Croix Carcarès-Sainte-Croix samedi 20 septembre 2025.

6000 Route de Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Landes

2025-09-20

Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets architecturaux et les récits qui animent chaque pierre de cet édifice.

6000 Route de Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’Eglise Sainte Croix

Immerse yourself in the history and splendor of the Eglise Sainte-Croix during a guided tour. Our guides, passionate volunteers from Les amis de Sainte-Croix, will reveal the architectural secrets and stories that animate each stone of this edifice.

German : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’Eglise Sainte Croix

Tauchen Sie bei einer geführten Besichtigung in die Geschichte und den Glanz der Kirche Sainte-Croix ein. Unsere Führer, begeisterte Freiwillige des Vereins Les amis de Sainte-Croix, enthüllen Ihnen die architektonischen Geheimnisse und die Geschichten, die jeden Stein dieses Gebäudes beleben.

Italiano :

Immergetevi nella storia e nello splendore della chiesa di Sainte-Croix durante una visita guidata. Le nostre guide, volontari appassionati di Les amis de Sainte-Croix, vi sveleranno i segreti architettonici e le storie che si celano dietro ogni pietra dell’edificio.

Espanol : Journée du Patrimoine 2025 Visite commentée de l’Eglise Sainte Croix

Sumérjase en la historia y el esplendor de la iglesia de Sainte-Croix en una visita guiada. Nuestros guías, apasionados voluntarios de Les amis de Sainte-Croix, le desvelarán los secretos arquitectónicos y las historias que se esconden detrás de cada piedra del edificio.

